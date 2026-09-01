KIRGIZİSTAN, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, 'Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı.

Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk aldıklarını söyleyen Erdoğan, 'Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydederek, 'Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istediklerini vurgulayan Erdoğan, teşkilat bünyesindeki iş birliğine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerlerine düşeni yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, '11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız' diye konuştu.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Erdoğan, 'İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirilen Mekke Savuma İttifakı'nın, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ile dünya barışına ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diledi.