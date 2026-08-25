Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da internet siteleri üzerinden ilan vererek uygun fiyata daire vaadiyle kapora toplayıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin 13 tarla, 3 ev, 3 arsa ve fındık bahçelerinin bulunduğu taşınmazlarla banka hesaplarına tedbir konulurken, 25 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Mağdur Fatma Balaman 'Hep ev alma hayalim vardı. Onlara inandık altınları bozdurup bütün paramızı verdik.' dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Esenyurt'ta sözde uygun fiyata daire ilanlarını internette yayınladıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini arayan kişilerden 200 ile 600 bin lira arasında kapora topladıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Sinop ve Giresun tespit edilen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorguya alındı.

TÜM TAŞINMAZLARINA VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Dolandırıcılık Büro Amirliğinin yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilere ait olduğu belirlenen ve suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev, 1 samanlık ve bahçenin aralarında bulunduğu 23 taşınmaza tedbir konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin bloke konulan banka hesaplarıyla ilgili inceleme de başlatıldı.

'EV ALMA HAYALİM VARDI HERŞEYİMİ KAYBETTİM'

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlar şüphelileri teşhis etti. Mağdurlar arasında bulunan Fatma Balaman 'Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş. Gittik baktık, 2-3 ev gösterdiler. Bir tanesini beğendik. 200 bin lira verdik. Sonra benim adıma kredi çıkaracaklarını söylediler; ancak daha sonra kredi bana çıkmadı. 3 ay sonra kaporamı geri istemeye gittim. Bana altınları bozdurursam o gün tapuyu vereceklerini söylediler. Onlara inandım. Altınları bozdurup parasını onlara verdim. Ancak türlü bahanelerle beni oyaladılar. Sonunda dolandırıldığımı anlayıp polise şikayetçi olduum' dedi.

'ÖNCE 100 BİN SONRA 500 BİN LİRA KAPORA İSTEDİLER'

Mağdur Erkan Bakırcı ise 'İnternet sitesinde bir ilan gördüm. İlanı veren G.K. Emlak ile görüştüm. Orada çalışan sekreter açtı telefonu. Gittiğimde o evin bana satılamayacağını söyleyerek, bana başka bir ev gösterdiler. Daha sonrasında gittim o eve baktım. Evi beğendim. Benden 100 bin lira kapora istediler. Ertesi gün aradığında 'Sana kredi çıkmıyor. 500 bin lira daha para vermen gerekiyor' dediler. Ben de 500 bin lira daha gönderdim. Sonradan satış olmadı. Kimse bunlara inanmasın. Onları yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ediyorum' dedi.

25 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin dolandırdığı mağdur sayısı ise artıyor. İlk dosyada 21 mağdurun bulunduğu öğrenilirken, mağdur sayısı 30'a çıktı. Şüphelilerin dolandırdığı kişi sayısının 100'e yaklaşacağı tahmin ediliyor. Şüphelilerin şu ana kadar 25 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKME KARŞILIĞINDA 'PARANI GERİ ÖDERİZ' VAADİ

Diğer yandan şüphelilerin şikayetlerini geri çekmeleri halinde mağdurlara paralarını geri ödeyecekleri vaadinde bulunduğu Whatsapp görüşmeleri ortaya çıktı. Bu görüşmelerde şüphelilerin şikayetlerini geri çekmeleri halinde paralarını geri vereceklerini söyledikleri görüldü.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler. (DHA)