İSTANBUL, (DHA)- TEKNOFEST kapsamında MKE tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen FPV Drone İzleme Yarışması, insansız hava araçları, görüntü işleme ve otonom uçuş teknolojilerini gerçek uçuş ortamında buluşturuyor. Yarışmanın 25-28 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezinde gerçekleştirilecek final etabında 20 takım 167 yarışmacı şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri, mezunlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışmaya 115 takım ve 566 üyenin başvurduğu bildirildi. Değerlendirme süreçlerinin ardından 20 takım ve 167 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. Temel amacı, hareketli bir hedef drone'un görüntü işleme teknolojileriyle algılanması, hedefe kilitlenilmesi ve farklı uçuş manevraları boyunca otonom olarak takip edilmesi olan yarışmada hedef drone 11 farklı manevra boyunca takip edilecek.

Yarışmacı takımların performansı; anlık görüntü aktarımı, otonom uçuş kabiliyeti ve manevra istasyonlarının başarıyla tamamlanması kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Ödül sıralamasına girebilmek için takımların, ilk 4 manevrayı otonom olarak başarıyla tamamlaması gerekiyor.

FİNALDE HER TAKIMIN 4 DENEME HAKKI BULUNUYOR

Final yarışması dört gün boyunca gerçekleştirilecek. Her takımın dört gün içerisinde toplam 4 yarışma-deneme hakkı bulunurken, her gün takımlara bir yarışma hakkı verilecek. Yarışmada değerlendirme ise iki ana bölümden oluşacak. Toplam puanın yüzde 25'i rapor ve video değerlendirmesinden, yüzde 75'i ise görev performansından oluşacak. Bu kapsamda Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu, Final Yarışması ve Görev Değerlendirmesi yarışma sürecinin temel aşamalarını oluşturuyor.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA TOPLAM 750 BİN LİRA ÖDÜL

FPV Drone İzleme Yarışması kapsamında dereceye giren takımlara toplam 750 bin TL ödül verilecek.

Birincilik ödülü: 300.000 TL

İkincilik ödülü: 250.000 TL

Üçüncülük ödülü: 200.000 TL

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlar ve özel sektör temsilcileri de takım halinde katılıyor. Danışman dahil en az 4, en fazla 10 kişiden oluşan takımlarda bir takım kaptanı ve bir pilot bulunması gerekiyor.

FPV Drone İzleme Yarışması ile görüntü işleme, hedef algılama ve otonom uçuş teknolojilerinin gerçek uçuş koşullarında uygulanması; gençlerin ve teknoloji ekiplerinin geliştirdiği yenilikçi çözümlerin sahada test edilmesi amaçlanıyor.