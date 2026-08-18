Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan A.D. (45), üzerinde 2 bin 90 içimlik sentetik kannabinoid ve ecstasy hap ile yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, dün Sarısu Mahallesi'nde denetim yaptı. Denetim sırasında polis ekiplerini gören A.D., kaçmaya çalıştı. Polis, A.D.'nin peşine düşüp, yakaladı. A.D.'nin üzerinde, 6 parça halinde toplam 2 bin 90 içimlik peçete/A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ile ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)