Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 kara yolunun Ankara istikameti yaklaşık 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Harun A. (44) idaresindeki 64 HD 006 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyir halinde olan Büşra D. (30) yönetimindeki 34 PMF 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından İlyas G. (35) idaresindeki 06 FNC 064 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Bayram Y. (56) yönetimindeki 43 AIC 429 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası sebze ve meyveler yolsa saçıldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Harun A. ve İlyas G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek A. (39), Bilal Kerim A. (11), Selma G. (29), Mahmut G. (4) ve kamyonet sürücüsü Bayram Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım durdu. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)