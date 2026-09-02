Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te otomobilinin plakasındaki 'L' harfini siyah bant ile 'U' harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi. Kadın sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)