İZMİR, (DHA)- ONURSAL Başkan Mehmet Sepil yönetimindeki olimpik branşlarda son yıllarda büyük atılım yapan Göztepe, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kafilesinin ana iskeletini oluşturmanın gururunu yaşadı. 19-22 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek 2026 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan 6 sporcunun 3'ü Göztepelilerden oluştu. Kariyerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi ilk olan bronz madalyanın yanı sıra 2020 ve 2021'de paralel bardaki şampiyonlukları dahil 8 Avrupa Şampiyonası madalyası bulunan milli takımın Göztepeli kaptanı Ferhat Arıcan ile Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, şampiyonada ay-yıldızlı kafilede yer alacak.

Kafilede Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan İzmirli rekortmen cimnastikçi Adem Asil ve Alperen Ege Avcı ile Altan Doğan bulunuyor.