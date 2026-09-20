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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Kilimli Sokak'ta meydana geldi. Enes Eren Güçtekin, kullandığı bisikletin hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güçtekin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güçtekin, kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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