Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil, önce motosiklete ardından savrularak park halindeki 5 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 19.15 sıralarında Ereğli - Devrek kara yolu Delihakkı mevkisinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 67 ADP 891 plakalı otomobil, T.E. yönetimindeki 41 BBS 865 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada savrulan otomobil, market önünde park halinde bulunan 5 araca çarptı. Sürücüler T.E. ve Y.K. ile park halindeki otomobiline binmek isteyen O.D. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, sola dönüş yapmak isteyen motosiklete, ardından da park halindeki araçlara çarptığı yar aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)