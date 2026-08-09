Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım Konuştu! Santrfor Bu Hafta Geliyor

Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Belen-Kırıkhan kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki iş makinesi parçası yüklü ELA JM70 plakalı TIR, F.D.B.'nin (36) kullandığı 27 UG 805 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje devrildi. TIR hurdaya dönerken, dorsedeki parçalar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.Ö., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.