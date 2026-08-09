İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda bir kişinin çantasını çaldığı belirlenen ve daha önce bir yankesicilik olayına da karıştığı tespit edilen V.M. (29), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 23 Temmuz'da Beyoğlu'nda bir kişinin çantasının çalınması üzerine güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, çantayı çalan kişinin V.M. olduğu belirlendi. Şüpheli, 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturmanın devamında V.M.'nin daha önce Beyoğlu'nda meydana gelen başka bir yankesicilik olayının da faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde V.M.'nin bir kişinin çantasını aldığı anlar yer aldı. (DHA)