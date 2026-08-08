İbrahim EMÜL/HATAY, (DHA) - HATAY'da, yayla yolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzin ilçesi Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)