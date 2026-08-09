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Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kapısuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 3 çocuk, dalgalara kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çocuklardan ikisi ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan M.A.H.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ(Hatay)(DHA)-HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılan 3 çocuktan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken; M.A.H. (14) kayboldu. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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