Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde klasik araç tutkunu esnaf Akif Mehmet Hamitoğlu (39), 5 yıl önce satın aldığı hurda haldeki 1952 model cipi restore ettirdi. Tekliflere rağmen cipini satmadığını söyleyen Hamitoğlu, '5 çocuğum var, altıncı çocuğum da bu oldu' dedi.

Reyhanlı ilçesinde boya satışı yapan klasik araç tutkunu Akif Mehmet Hamitoğlu, 5 yıl önce Bolu'da 1952 model hurda halde bir cip beğendi. Cipi satın alan Hamitoğlu, çekiciyle ilçeye getirerek kaportacı arkadaşının atölyesinde restore ettirdi. Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tüm eksikleri tamamlanan cip, trafiğe çıktı. Cipiyle ilçe sokaklarında dolaşan Hamitoğlu, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

'GELİN ARABASI OLARAK İSTİYORLAR'

Görenlerin aracıyla hatıra fotoğrafı çektirdiğini kaydeden Hamitoğlu, 'Görenler aracımı çok beğendiği için gelin arabası olarak isteyenleri de kırmıyorum. Hatta ilçede çekilen kliplerde bile aracımı istiyorlar. Komşular, özellikle çocuklar çok beğeniyor, onları gezmeye götürüyorum. Piyasanın 4-5 katı fiyat teklif edip aracımı satın almak isteyenler de oldu ancak kabul etmiyorum. Çünkü 5 çocuğum var, altıncı çocuğum da bu oldu' diye konuştu. (DHA)