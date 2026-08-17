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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Akdeğirmen Mahallesi Koşakavak Sokak'taki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgedeki metruk binaya sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle metruk binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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