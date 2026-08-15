Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta araçlarıyla işe giderken husumetli oldukları kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Çat beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil G. (58), İlhami G. (24), İsa G. (19) ve İ.G. (15) işe gitmek üzere araçlarıyla evden çıktıkları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Veysel T. (46) tarafından durduruldu. Veysel T., belinden çıkardığı tabancayla araçtakilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda Kamil G. sağ kolundan, İsa G. karın bölgesinden, İ.G. ise sol diz altından vurularak yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Veysel T.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. (DHA)