Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki kağıt fabrikasına sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sevilitepe Mahallesi'nde, Erbiller Sanayi Sitesi'nin arkasındaki otluk alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki kağıt fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Turgutlu Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi. Ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Kağıt fabrikasının bir bölümünde hasar meydana geldi. Fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)