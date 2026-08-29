Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ-Çukurca kara yolu üzerindeki orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu, içindeki 3 personel yaralandı.

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana geldi. Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz , henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)