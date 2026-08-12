ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı' dedi.

Sağlık Bakanlığı, Ankara'da böbrek yetmezliği tedavisi gören ve nakille sağlığına kavuşan Zübeyde (46) ve Özgür Tarar'ın (42) görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, 'Zübeyde Hanım ve Özgür Bey'e sağlıklı bir ömür diliyor; emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bağışlarıyla umut olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz de organ bağışında bulunarak bir hayata umut olabilirsiniz. Organ bağışı beyanınızı e-Devlet ve e- Nabız üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz' ifadelerine yer verdi.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Bakanlığın paylaşımını alıntılayarak, 'İyilik paylaştıkça çoğalır. Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı. Zübeyde Hanım ve Özgür Bey'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum' dedi. (DHA)