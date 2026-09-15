Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo mavili formayla Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 karşılaşmada toplam 30 kurtarış yaptı. Ligde 5 maçta 20 kurtarışa ulaşan deneyimli file bekçisi, pas oyunundaki etkinliğiyle de dikkat çekti. Onana, 222 pasın 165'inde isabet sağladı.

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Andre Onana, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında 3'er, Amed SK ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 5'er, Konyaspor deplasmanında ise 4 kurtarış yaptı. Ligde toplam 20 kurtarışa ulaşan Kamerunlu kaleci, yaptığı 222 pasın 165'inde isabet sağlarken, 84 uzun pasın 33'ünü takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Onana, Avrupa'da Ferencvaros ile oynanan iki karşılaşmada ise toplam 10 kurtarış gerçekleştirdi.

5 MAÇTA 20 KURTARIŞ

Onana, sezonun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında ceza sahası dışından 1, ceza sahası içinden 2 olmak üzere 3 kurtarış yaptı. Başakşehir karşılaşmasını da 3 kurtarışla tamamlayan 30 yaşındaki kaleci, Amed SK deplasmanında 5 kurtarışa ulaştı. Gençlerbirliği karşısında da 5 kurtarış yapan Onana, son oynanan Konyaspor maçında ise 4 kez rakiplerine gol izni vermedi. Kamerunlu file bekçisi böylece Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada toplam 20 kurtarış yaptı.

222 PASIN 165'İNDE İSABET

Onana'nın performansında pas oyunundaki etkinliği de öne çıktı. Trabzonspor'un geriden oyun kurulumunda görev alan Kamerunlu kaleci, ligde 222 pasın 165'inde isabet sağladı. Kasımpaşa karşısında 31 pasın 19'unu takım arkadaşlarına ulaştıran Onana, Başakşehir maçında 44 pasın 33'ünde, Amed SK karşılaşmasında 53 pasın 33'ünde, Gençlerbirliği maçında 49 pasın 40'ında ve Konyaspor deplasmanında 45 pasın 40'ında isabet buldu.

84 UZUN PASIN 33'Ü İSABETLİ

Kamerunlu file bekçisi ligde kullandığı 84 uzun pasın 33'ünde isabet sağladı. Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarında 18'er uzun pas kullanan Onana, iki maçta da 8'er isabet buldu. Amed SK deplasmanında 22 uzun pasın 5'ini takım arkadaşlarına ulaştıran deneyimli kaleci, Gençlerbirliği karşılaşmasında 17 uzun pasın 8'inde, Konyaspor maçında ise 9 uzun pasın 4'ünde isabet sağladı.

AVRUPA'DA 2 MAÇTA 10 KURTARIŞ

Onana, Trabzonspor'un Ferencvaros ile oynadığı Avrupa karşılaşmalarında da toplam 10 kurtarış yaptı. Trabzon'da 1-0 kaybedilen ilk karşılaşmada ceza sahası dışından 1, ceza sahası içinden 2 olmak üzere 3 kurtarış gerçekleştiren Onana, deplasmanda 4-0 kaybedilen rövanşta ise ceza sahası içinden 6, ceza sahası dışından 1 olmak üzere 7 kurtarış yaptı. Kamerunlu kaleci böylece Süper Lig ve Avrupa'da forma giydiği 7 karşılaşmada toplam 30 kurtarışa ulaştı.

Öte yandan deneyimli file bekçisi, geçen sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi karşılaşmada görev yapıp, sezonu yüzde 69,6 kurtarış oranıyla tamamladı. Geçen yıl 6 karşılaşmada da kalesini gole kapayan Kamerunlu kaleci, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 40 gol görürken, sezon boyunca bordo mavili takımın kalesindeki istikrarlı isimlerden biri oldu.

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