Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB) kasım ayında düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Türkiye ve dünya turizminin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak.

AKTOB tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 26 Kasım tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek. 'Redefining Tourism with Collective Vision' mottosuyla düzenlenecek kongre, değişen küresel turizm dinamiklerini farklı perspektiflerden değerlendirmeyi, yeni büyüme alanlarını ortaya koymayı ve sektörün farklı aktörleri arasında ortak bir gelecek vizyonu oluşturmayı hedefliyor. Kamu yönetiminden uluslararası turizm kuruluşlarına, tur operatörlerinden havayollarına, teknoloji dünyasından sektör temsilcilerine uzanan geniş katılımla gerçekleştirilecek kongrede, turizmin yeni dönemine yön veren gelişmeler ve sektörün geleceğini belirleyen dönüşüm alanları ele alınacak.

BAKAN ERSOY AÇILIŞTA KONUŞACAK

Kongrenin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ve AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu konuşacak.

TÜRK MARKALARININ KÜRESEL GÜCÜ

Kongrenin ilk oturumlarından birinde Coral Travel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Coşkun Yurt, 'The Rising Power of Turkish Brands' başlığı altında Türk markalarının uluslararası pazarlardaki yükselişini ve küresel turizmde artan gücünü değerlendirecek. Avrupa'nın en önemli kaynak pazarlarından Almanya da kongrenin öne çıkan gündemlerinden biri olacak. BTW Başkanı Sören Hartmann, 'Germany's Role in Shaping the Future of European Tourism' başlıklı konuşmasında, Almanya'nın Avrupa turizminin geleceğindeki rolünü ele alacak.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL İMAJININ TURİZM HAREKETLERİNE ETKİSİ

Kongrenin önemli gündem başlıklarından biri, Türkiye'nin dünyadaki algısı ile turizm hareketleri arasındaki ilişki olacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 'The Impact of Türkiye's Global Image on Tourism Flows' başlıklı konuşmasında, Türkiye'nin küresel imajının uluslararası turizm hareketleri üzerindeki etkisini değerlendirecek. Bu başlıkla turizm; ziyaretçi sayıları ve ekonomik göstergelerin yanı sıra ülke markası, uluslararası algı ve küresel ilişkiler perspektifinden de ele alınacak.

REKABETTEN İŞ BİRLİĞİNE YENİ TURİZM EKOSİSTEMİ

Değişen küresel turizm ortamında rekabet kadar iş birliğinin artan önemi de kongrenin temel gündemlerinden biri olacak. DRV Başkanı Albin Loidl, 'From Competition to Collaboration in Tourism' başlıklı konuşmasında, turizm sektöründe rekabetten iş birliğine uzanan dönüşümü değerlendirecek. Oturum, kongrenin 'Redefining Tourism with Collective Vision' mottosunun temel yaklaşımını da yansıtacak; turizmin geleceğinde sektör paydaşlarının ortak değer yaratma ve birlikte hareket etme kapasitesinin önemini gündeme taşıyacak.

HAVAYOLLARI VE TUR OPERATÖRLERİ

Destinasyonların küresel rekabet gücünde hava yolu bağlantıları ve tur operatörlerinin talep yaratma kapasitesi kongrede iki önemli başlık altında ele alınacak. SunExpress CEO'su Marcus Schnabel, 'The Evolving Role of Airlines in Destination Competitiveness' başlıklı konuşmasında, havayollarının destinasyon rekabetçiliğindeki değişen rolünü değerlendirecek. easyJet holidays CEO'su Gary Wilson ise 'Unlocking Demand: How Tour Operators Shape Destination Success' başlığı altında tur operatörlerinin talebin şekillenmesi ve destinasyonların uluslararası pazarlardaki başarısı üzerindeki rolünü anlatacak.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN TURİZMİNDE YENİ POTANSİYEL

Türkiye'nin geleneksel kaynak pazarlarının yanı sıra yeni büyüme alanları da kongrenin gündeminde olacak. UFTAA Başkanı Sunil Kumar, 'Stronger Together: Unlocking Tourism Potential Between India and Türkiye' başlıklı konuşmasında, Türkiye ile Hindistan arasındaki turizm potansiyelini ve iki ülke arasındaki seyahat hareketinin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirecek.

TURİZM FUARLARININ DESTİNASYONLAR İÇİN YARATTIĞI DEĞER

'The Role of Tourism Fairs in Creating Shared Value for Destinations' başlıklı oturumda turizm fuarlarının değişen rolü ve destinasyonlar açısından yarattığı değer ele alınacak. Oturumda Dream Project CEO'su Volkan Ataman, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ve EMITT Direktörü Banu Keskin görüşlerini paylaşacak.

YAPAY ZEKA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

Kongrenin son bölümünde turizmin geleceğini şekillendiren teknoloji ve sürdürülebilirlik gündeme taşınacak. 'AI-Driven Tourism Transformation' oturumunda yapay zekAnın turizm sektöründeki dönüşümü ele alınacak. Programda bu bölümde Hotel Linkage CEO'su Erhan Kaya ile Burak Bayaz yer alıyor. Gelecek perspektifinin bir diğer önemli başlığını ise 'Sustainable Transformation in Tourism / Turizmde Sürdürülebilir Dönüşüm' oluşturacak. Sürdürülebilirlik, sektörün uzun vadeli dönüşümünün temel unsurlarından biri olarak kongre gündemine taşınacak.

TURİZMİN GELECEĞİ İÇİN KOLEKTİF BİR VİZYON

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, küresel turizmde rekabet koşullarının ve seyahat tercihlerini belirleyen dinamiklerin hızla değiştiğine dikkati çekerek, yeni dönemde sektörün ortak hareket etme kapasitesinin daha da önem kazanacağını söyledi. Kongrenin mottosunun bu yaklaşımı ifade ettiğini belirten Kavaloğlu, 'Turizm artık yalnızca destinasyonların ya da işletmelerin kendi aralarındaki rekabetiyle şekillenen bir sektör değil. Ülkelerin küresel algısından hava yolu erişimine, tur operatörlerinin yarattığı talepten teknolojiye, yeni kaynak pazarlardan sürdürülebilirliğe kadar birbirini etkileyen çok sayıda unsur var. Bu nedenle turizmin geleceğini tek bir perspektiften değil, bütün paydaşların katkı sunduğu kolektif bir vizyonla yeniden tanımlamamız gerekiyor. Kongre programı bu anlayış doğrultusunda şekillendi. Türkiye'nin küresel imajı, Avrupa pazarı, destinasyon rekabeti, hava yolu erişimi, tur operatörlerinin değişen rolü, yeni pazarlar, yapay zekâ ve sürdürülebilir dönüşüm gibi başlıkların aynı platformda değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Program söz konusu konu çeşitliliğini yansıtıyor' dedi.

TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DESTİNASYONLARDAN BİRİ

Türkiye'nin bugün dünya turizminin en güçlü destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Kavaloğlu, 'Bundan sonraki hedefimiz yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil, değişen küresel talebi doğru okuyarak daha yüksek katma değer üreten, pazar çeşitliliğini geliştiren ve yılın tamamına yayılan sürdürülebilir bir turizm yapısını güçlendirmek olmalı. Antalya'nın sahip olduğu deneyim ve güçlü turizm ekosistemiyle bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Resort Turizm Kongresi, farklı ülkelerden ve turizmin farklı alanlarından karar vericileri bir araya getiren bir fikir ve iş birliği platformu. 26 Kasım'da Antalya'da yalnızca bugünün turizmini değerlendirmeyeceğiz. Dünyanın farklı pazarlarından ve turizmin farklı alanlarından önemli isimlerle sektörümüzün önündeki değişimi, yeni fırsatları ve geleceğin rekabet koşullarını konuşacağız. Kongrede turizmin geleceğini kolektif bir vizyonla yeniden tanımlamak üzere bir araya geleceğiz' diye konuştu. (DHA)