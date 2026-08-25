ANKARA, (DHA)- TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürütücülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması için geri sayım sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da çeşitli teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesini ve genç araştırmacıların ilgisini artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın 3'üncüsü düzenlenecek. 3 ana kategori altında toplam 10 kategoride düzenlenecek yarışma, Küçük Modüler Reaktör (SMR) ve Mikro Modüler Reaktör (MMR) gibi modüler reaktörler ile çok amaçlı kullanıma uygun yenilikçi araştırma reaktörü tasarımlarına odaklanacak.

192 BAŞVURU

Yarışmaya, bu yıl 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 192 takım başvuruda bulundu. Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonrasında 97 takım Final Değerlendirme aşamasına geçti. Final Değerlendirme Raporlarını teslim eden 76 takım arasında yapılan değerlendirmeler sonrasında ise 42 takım finalist olarak 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK İstanbul Küçükçekmece yerleşkesinde düzenlenecek olan final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Final sunumları aşamasına geçen 42 takımın 4'ü Okul Takımı, 18'i Lisans Takımı, 20'si ise Profesyonel Takım olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 2 Bangladeş, 1 Özbekistan ve 1 tane de Endonezya takımı olmak üzere yurt dışından başvuruda bulunan 4 takım finalist olmaya hak kazandı.

ÖDÜLLER FESTİVALDE SAHİPLERİNİ BULACAK

Final sunumları sonrası değerlendirmeler ile 10 kategoride toplam 14 takım ödül kazanabilecek. Yarışma ödülleri, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sahiplerine dağıtılacak.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN TEBRİK

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda finale kalan gençleri tebrik etti. Bakan Bayraktar, 'Küçük modüler reaktör (SMR) tasarımlarıyla geleceğin enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz; bilime olan tutkuları, cesaretleri ve üretme azimleriyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak. 1-4 Eylül'de TENMAK İstanbul Çekmece Yerleşkesinde gerçekleştirilecek final sunumlarında tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dereceye giren gençlerimizle 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da buluşacak, bu gururu hep birlikte taçlandıracağız' ifadelerini kullandı. (DHA)