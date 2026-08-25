Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde 'Digital Addiction and Sedentary Behaviour Awareness', Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP)' adı altında uluslararası farkındalık programı düzenlendi. Program kapsamında 7 farklı ülkeden öğrencilerin bir haftalık yüz yüze eğitim ve doğa terapilerine katılarak dijital bağımlılık, yoğun ekran kullanımı ve sedanter (hareketsiz) yaşamın ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini fark etmelerinin amaçlandığı belirtildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası program kapsamında 7 farklı ülkeden öğrenciler bir araya geldi. Gençler, dijital bağımlılık, ekran süresi ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine karşı İzmir'de bir haftalık yüz yüze eğitim ve doğa terapilerine katılıyor. Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel, 'Yeşilay'ın 2026 yılı raporuna göre Türkiye'de nüfusun yüzde 70'inden fazlası günde 3 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçiriyor' dedi.

'Digital Addiction and Sedentary Behaviour Awareness', Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) adıyla hazırlanan uluslararası farkındalık programı, üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık, yoğun ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini fark etmelerini amaçlıyor. Çevrim içi akademik eğitimlerin ardından İzmir'de yüz yüze dersler, atölyeler, grup çalışmaları ve fiziksel aktiviteler gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirerek hem öğrenme hem de kültürlerarası etkileşim sağlamayı hedeflediklerini açıklayan İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Şermin Tükel, İEÜ Spor Uzmanı Özgün Özdemir tarafından tasarlanan bu projeyle Türk ve yabancı 19 öğrencide toplumsal farkındalık geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Tükel, eğitim alan gençlerin kendi ülkelerinde de dijital bağımlılıkla mücadelenin gönüllü savunucuları olacaklarını kaydetti.

'OTURMAK YENİ SİGARA OLDU'

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin destekleriyle yürütülen proje kapsamındaki 3 haftalık çevrim içi sürecin tamamlandığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Tükel, Yeşilay'ın 2026 yılı raporuna da dikkat çekti. İnsanların sosyal çevre ile bağlantıda kalmak için sosyal medyada vakit geçirdiğini anlatan Dr. Tükel, 'Türkiye'de nüfusun yüzde 70'inden fazlası günde 3 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçiriyor. İnsanlar yalnızlık, can sıkıntısı veya anlık olumsuz duyguları bastırmak için bu platformlara sığınıyor. Bu durum psikiyatrik, bilişsel ve fizyolojik birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor' dedi. Ekran süresinin uzamasının fiziksel sağlığı doğrudan tehdit ettiğini belirtip uyarılarda bulunan Tükel, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Geçmişte sağlığı tehdit eden en büyük unsur sigaraydı, günümüzde ise uzun süreli oturma eylemi. Tıp literatüründe artık 'Oturmak yeni sigaradır' (Sitting is the new smoking) ifadesi kullanılıyor. Hareketsiz yaşam; kalp-damar hastalıkları ve kanser riskini artırıyor. Bu süreçte en büyük zararı çocuklar ve ergenler görüyor. Ebeveynlerin bilinçlenmesi, ekran sürelerine dijital kısıtlamalar getirilmesi ve fiziksel aktivitenin günlük yaşama dahil edilmesi şart'

ORMAN TERAPİSİ İLE MENTAL VE FİZİKSEL İYİLEŞME

Saha çalışmaları kapsamında orman terapisi gibi yenilikçi yöntemlere yer vereceklerini aktaran Tükel, doğada vakit geçirmenin zihinsel ve bedensel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını ifade etti. Yeşil alanlarda bulunmanın vücuttaki kimyasal dengeleri olumlu yönde değiştirdiğini belirten Tükel, doğa temelli terapilerin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

'HEM DİJİTAL İMKANLAR HEM DE SAĞLIKLI YAŞAM BİR ARADA'

Programa Almanya'daki Constructor Üniversitesi'nden katılan Pumeza Sabısa (26), sosyal medya ve yapay zekanın yaşam üzerindeki etkilerini yerinde deneyimlemekten heyecan duyduğunu ifade etti.

Endüstri Mühendisliği öğrencisi Şeyma Duygun (26) ise dijital dünyanın sunduğu imkanların yanında getirdiği hareketsizliğe işaret edip, 'Eğitimime online devam ettiğim için evden çıkmam gerekmiyor ancak tüm günü ekran karşısında geçirmek sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Proje sayesinde spordan psikolojiye pek çok alanda farkındalık kazandık' dedi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE İŞ BİRLİĞİ VE FARKINDALIK

Projenin kurumlar arası boyutuna değinen İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Hülya Kara da dijital farkındalık ve sağlıklı yaşam konularının stratejik önemine vurgu yaptı. Kara, Öğrenci Dekanlığı ile Spor Kulübü Sanat Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen programın, Avrupa'daki partner üniversitelerle ilişkileri güçlendirirken küresel ölçekte bir bilinç oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. (DHA)