Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıkan ancak Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 6 gündür bekletilen Filistin Konvoyu, Türkiye'ye döndü.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin katıldığı konvoy, 11 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yaptı. Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda geçiş işlemleri sırasında otobüslerden biri Irak'a alınırken, daha sonra konvoydaki diğer araçların girişine ilişkin pasaport işlemleri askıya alındı. Bunun üzerine aktivistler, iki sınır kapısı arasındaki tampon bölgede çadır kurarak bekleyişlerini sürdürdü. 6 gün boyunca eylem yapan aktivistler, tampon bölgedeki bekleyişlerini sona erdirerek Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü. Yurda giriş yapan ilk otobüsü, Şehr-i Nuh Platformu üyeleri karşıladı.

'SAHA EYLEMLERİNİ SONLANDIRMAK VAZGEÇMEK DEĞİL'

Habur Sınır Kapısı önünde konvoyun son durumuna ilişkin konuşan Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, mücadelelerini hukuki ve dijital alanda sürdüreceklerini ifade ederek, 'Bu konvoyun kendisine belirlediği 3 temel hedef vardı. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasını engellemek, unutulmuş Gazze soykırımının yeniden küresel gündem haline gelmesini sağlamak ve aktivist halk buluşmalarıyla toplumda yeni iradelerin, yeni birleşmelerin canlanmasının olmasını ortaya koymak. Bu yönüyle konvoy hedeflerine ulaştı. Bizim açımızdan da saha eylemlerini sonlandırmak bir vazgeçmek değil, bilakis yeni plan, proje ve fikirlerle ve yeni stratejilerle tekrar tekrar devam etmektir. Bu minvalde de çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi. Basın açıklamasının ardından konvoy, Silopi'den ayrıldı. (DHA)