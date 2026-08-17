MUĞLA, (DHA)- 1'inci Lig'de sezona 2-0'lık Sarıyer yenilgisiyle başlayan Muğlaspor, ilk puanını Bandırmaspor'dan aldı. Muğla Atatürk Stadı'nda yapılan ışıklandırma ve elektronik bilet sistemi montajı çalışmaları nedeniyle, ayrıca cezası sebebiyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlılar, Bandırmaspor'u Bodrum İlçe Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de ilk puanını alan Muğlaspor, iki maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise maçın ardından hakemlere eleştirilerde bulundu. Maçla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, 'VAR'ı, hakem triosunu tebrik ediyorum. İşimle alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. İlerleyen haftalarda bize antrenörlükle ilgili bir şey söyletirlerse de sevineceğim' dedi.

Muğlaspor, bu hafta Muğla derbisinde Bodrum FK'ya konuk olacak.