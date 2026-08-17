İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye final karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Millilerde; Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı.