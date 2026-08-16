Salih KESKİN / MARDİN, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in 2'nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da seyircisiz başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti. Pakkan'ın yardımcılıklarını Yusuf Şimşek ile Furkan Ulu yaptı.

Mardin 1969 Spor mücadeleye Erce Kardeşler, Djordje Denic, Olarenwaju Kayode, Zdravko Dimitrov, Bünyamin Balat, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan ve Muammer Denizhan Taşkan 11'i ile çıktı. Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Ensar Buğra, Bünyamin Balcı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Remzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Nikola Storm, Mevlüt Şimşek ve Van de Streek ile sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım, 24'üncü dakikada Zdravko Dimitrov'dan ceza sahasının dışından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıdaki kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Etkili oyununa ikinci yarıda da devam eden Mardin 1969 Spor, 51'inci dakikada Olarenwaju Kayode'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Mardin 1969 Spor, sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Mardin 1969 Spor, bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yükselterek, grupta 6'ncı sıraya yerleşti.

Öte yandan Mardin 1969 Spor'un cezası nedeniyle stadı seyirci alınmazken, çok sayıda vatandaş stat çevresindeki binaların çatılarından maçı takip ettiği ve takımına destek verdiği görüldü. (DHA)