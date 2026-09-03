Ruken KADIOĞLU-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftalık faaliyetlerine ilişkin BAYKAR Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Akdeniz'de meydana gelen kazada Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile arama kurtarma çalışmalarına destek sağlandığını söyledi. Aktürk, Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri ile destek sağlandığını bildirdi.

BAYKAR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığının altını çizen Aktürk, 'Gerçekleştirdiği ihracatla da ülkemizin savunma sanayi alanındaki küresel etkinliğini artırmaktadır' dedi.

'3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, hudutlarda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 575 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 655, engellenen 1123 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 48 bin 507'ye ulaştığını kaydetti. Aktürk, 'Yine, bu hafta içerisinde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 8,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir' diye konuştu.

'SURİYE'YE DESTEK DEVAM EDECEK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini söylen Aktürk, 'Suriye'de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir. Diğer yandan, NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir' dedi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün, Suriye Savunma Bakanı ile bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.

'EUROFİGHTER EĞİTİMİ 7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK'

Tuğamiral Aktürk, Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edildiğini belirterek, 'Bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır' dedi.

'OMTAS'IN KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANMIŞTIR'

Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri hakkında da bilgi veren Aktürk, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; zırhlı tanksavar aracı OMTAS ile karinalı bot sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında, MKE ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında, savunma sanayi alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır. Fuar kapsamında imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan söz konusu mutabakat zaptı ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak üretim ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesinde yer alan bakanlığımıza bağlı MKE ile ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma ve ROKETSAN'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan ve bizleri gururlandıran çalışmalarında başarılar diliyoruz' diye konuştu.

'EUROFİGHTER EĞİTİMLERİ 8 AY SÜRECEK'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Eurofighter eğitimlerine ilişkin, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında, ağustos ayında pilotlarımızın eğitimleri başlamıştır. Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

'SOMALİ'DE GEMİ KURTARILMIŞTIR'

Somali'de kaçırılan gemiye ilişkin, 'Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır' denildi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDA GÖREV DAĞILIMI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarının, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, 'Toplantıda, ittifak kapsamındaki iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış; ittifakın sekretaryasını yürütmek üzere Suudi Arabistan'da bir genel sekreter başkanlığında sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır. 3 ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak, 3 yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden bir genel sekreter üstlenecektir. Askeri alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayii alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir' denildi.

SDG'NİN FESHİ

Açıklamada, SDG'nin fesih sürecine ilişkin ise 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir' ifadelerine yer verildi. (DHA)