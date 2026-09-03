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Hastanede tedavisi süren İbrahim Çakmak, bugün 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. (DHA)

Olay, 26 Ağustos'ta Dereköy mevkisi sahilinde meydana geldi. Mustafa Erdin İlkokulu'nda öğretmen olan İbrahim Çakmak, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler, Çakmak'ı denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre ÖNCEL/19 MAYIS (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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