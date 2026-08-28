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Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Baturalp Akyüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Akyüz için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akyüz'ün cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydana geldi. Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Akyüz, yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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