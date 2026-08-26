Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA otogarında yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının midesinde, 140 kapsül halinde toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Kadınlar ile yanlarındaki 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının uyuşturucu madde taşıdığını, teknik takibe alarak şüphelilerin Adana otogarına gittiğini tespit etti. Burada 2 kişiyle buluşan kadınlar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. Hastaneye götürülüp, röntgeni çekilen kadın şüphelilerin, midelerinde 140 kapsül halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Hastanede yapılan müdahale ile uyuşturucu çıkartılırken; 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)