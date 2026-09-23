YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında bugün ikinci dalga operasyonda 9 kişi daha gözaltına alınırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Eski başkan İlkay Çiçek'in, belediye içindeki usulsüzlüklerden aldığı 2 milyon lirayı banka havalesiyle gözaltına alınan şüphelilerden kuyumcu O.G.'ye gönderdiği ve karşılığında Ata altını aldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan eski Başkanvekili Erkan Özkan'ın ise 2023 yılında ilçede bir otel için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için 250 bin dolar talep ettiği, 40 bin dolarını da elden aldığı iddialar arasında yer aldı. Söz konusu para trafiklerinin de şoförler üzerinden yürütüldüğü de belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden şoför S.K.'nin, hesabından İlkay Çiçek'e ait hesaba 1 milyon lira gönderildiği ve havale açıklamasına ise 'nakit yatırılan borçların elden iadesi' ifadesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)