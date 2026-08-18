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İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi altyapı patentli gençleri hariç tamamen yeni bir takım oluşturmaya çalışan Karşıyaka parkeye inerek antrenmanların startını verdi. Takımın dümenine 9 yıl sonra yeniden geçen antrenör Nenad Markovic yönetiminde çalışmalara başlayan yeşil-kırmızılıların özel maç programı ise açıklanmadı. Karşıyaka transferde şimdiye kadar 6 takviye yaparak Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, Ishmael El-Amin, Rashard Kelly ve Briante Weber'i kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf'ta yabancı transferi sürecek.

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