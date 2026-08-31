Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatmasının ardından gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteci Murat Ağırel, Ankara Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ağırel, 'Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta kurmuş olduğu bir şirket var. HAMAG isimli bir şirket. Ve bu şirketin izini takip ettim. Bununla ilgili ben bilgi aldıktan sonra bununla ilgili bir iş takip ettim. Gazetecilik yaptım daha doğrusu. Hepimizin yaptığı gibi gazetecilik faaliyetiydi. HAMAG sıfır ciro ve sıfır çalışanla ve bununla birlikte 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılına geldiğinde bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonraki bu mal varlığı 15 daire ve 2 ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve 5 ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor. Sonrasındaysa burası HAMAG adına tekrardan holding oluyor ve HAMAG adına tekrar sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. Sonrasındaysa istikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180 milyon avro, 200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım. Bunun üzerine İbrahim Melih Gökçek bununla ilgili bir yalanlamada bulundu. Ben bununla ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla da savcılık tanık sıfatıyla benim ifademin alınmak üzere davet etti bugün. Geldim ifade verdim. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım' dedi. (DHA)