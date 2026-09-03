Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- LONDRA'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki konserleri için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 4 ve 5 Eylül tarihlerinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilecek konserlerde orkestrayı, Maestro Philippe Chizhevsky yönetecek. Piyanist Adam Gutseriev ve çellist Dali Gutserieva ise solist olarak sahne alacak.

Londra'nın opera sahnesi Royal Opera House'un bünyesindeki sanatçılardan kurulan Covent Garden Sinfonietta, dünya çapındaki turnelerinin ardından ilk kez Türkiye'de müzikseverlerin karşısına çıkacağını duyurdu. Dünyaca ünlü prestijli salonlarda verdikleri konserler ve klasik müzik alanındaki uluslararası ödüllerle tanınan orkestra, 4-5 Eylül'de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nin tarihi atmosferinde iki konser verecek. Avrupa'nın önde gelen klasik müzik sahnelerinde konserler veren Covent Garden Sinfonietta, geçtiğimiz dönemde Paris ve Versailles'ı kapsayan performanslarıyla da dikkat çekti. Salle Gaveau ve Versailles Sarayı'ndaki Royal Opera'da sahne alan topluluk, Viyana'nın klasik müzik dünyasındaki simge mekanlarından Musikverein ile de uzun soluklu bir bağ kurdu. Orkestra, kasım ayında yeniden Musikverein sahnesine çıkarak burada art arda dördüncü yıl konser vermiş olacak.

ORKESTRAYI MAESTRO PHILIPPE CHIZHEVSKY YÖNETECEK

Bodrum'daki iki özel gecede orkestrayı, Rusya'nın yetenekli şefleri arasında gösterilen Maestro Philippe Chizhevsky yönetecek. Yevgeny Svetlanov Devlet Akademik Senfoni Orkestrası'nın Müzik Direktörü ve Baş Şefi görevini yürütmekte olan Chizhevsky; Barok, Klasik ve Romantik dönemlerin yanı sıra 20. ve 21. yüzyıl repertuvarına olan hakimiyetiyle de öne çıkıyor.

ULUSLARARASI SAHNELERİN GENÇ SOLİSTLERİ: GUTSERIEV KARDEŞLER

Programın solistleri ise uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettiren kardeş sanatçılar, piyanist Adam Gutseriev ile çellist Dali Gutserieva olacak. Bugüne kadar Amsterdam'dan Londra'ya, Paris'ten Viyana'ya çok sayıda salonda müzikseverlerle buluşan iki sanatçı kardeş, bu yıl ilkbaharda Paris ve Versailles'da gerçekleştirilen konserlerde de Covent Garden Sinfonietta ile aynı sahneyi paylaştı. İki sanatçı, sonbaharda ise orkestrayla birlikte yeniden Viyana Musikverein'a konuk olacak.

BODRUM'DA STRAUSS VE ÇAYKOVSKİ ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek program, klasik müziğin yapıtlarından oluşacak. Konserlerde Richard Strauss'un piyano ve orkestra için kaleme aldığı eseri 'Burleske' ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin çello edebiyatının başyapıtları arasında yer alan 'Rokoko Varyasyonları' seslendirilecek.

Öte yandan, Covent Garden Sinfonietta Bodrum'da bir otelde provalarına devam ederken grubun şefi Maestro Philippe Chizhevsky ve çellisti Dali Gutserieva basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BODRUM'U ÇOK SEVİYORUM'

Bodrum'u çok sevdiğini ifade eden Çellist Dali Gutserieva, 'Bodrum'a daha önce turist olarak gelmiştim ama bir müzisyen olarak gelmemiştim. Burayı çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Bodrum doğasıyla deniziyle çok güzel bir yer. Çaykovski'den Rokoko Varyasyonları çalacağım. Bunlar çok ünlü ve güzel müzikleri eminim ki gelenler çok memnun kalacaklar ve çok beğenecekler. Bodrum'da konser vermek benim için çok onur ve şeref, Türkiye'yi ve Bodrum'u çok seviyorum' dedi.

'BODRUM'DA İLK DEFA KONSER VERECEĞİZ'

Konser hakkında bilgi veren Orkestra şefi Maestro Philippe Chizhevsky, 'Daha önce Bodrum'a turist olarak geldik. Burayı çok seviyoruz, beğeniyoruz. Bütün sahilleri gezdik, Efes'e de gittik, her yer çok güzel. Bodrum'da ilk defa konser vereceğiz. Çok özel ve çok güzel parçalar çalınacak. Hem piyano eşliğinde hem çello asistanlığında, Çaykovski, Strauss, Wagner eserlerini çalacağız. Çok güzel, çok yönlü daha çok estetik parçalar olacak. Umarım ki seyirciler çok memnun kalırlar' diye konuştu.