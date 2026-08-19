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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 14 itfaiye aracı, 2 ön müdahale aracı ile belediyelere ait iş makineleri, Manisa il Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Makilik, zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alanın etkilendiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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