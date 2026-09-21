MANİSA,(DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'a 90+4'te yediği golle 1-0 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü bir türlü kendine gelemedi. Sezonun ilk iki haftasında önce deplasmanda Boluspor'u 2-1 ardından da evinde Van Spor FK'yı 4-1 yenerek hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, daha sonra büyük düşüş yaşayıp 6 maçtır kazanamadı. Serinin ardından 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Manisa FK son 4 maçının 3'ünü kaybetti. Bu periyotta Sivasspor (D), Bodrum FK ve Fatih Karagümrük'le (D) berabere kalan Manisa FK; Iğdır FK (D), Bursaspor ve İstanbulspor'a yenildi. 9 puanda kalan Manisa temsilcisi milli araya 13'üncü basamakta girdi.

Manisa FK'nın teknik sorumlusu Selman Coşkun, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip güçlü bir şekilde lige döneceklerini dile getirdi. Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ifade eden Coşkun, 'Maçı ilk yarı olarak değerlendirdiğimizde rakibimiz oyunu alan ve zaman bırakmadan oynamaya çalıştı. Biz rakibin blok aralarında ve blok içinde topla buluşmaya çalıştık. Bunu, maçın büyük bölümünde yapamadık. İkinci yarıya ofansif anlayışla çıkmak istedik. Özellikle, birinci bölgeden ve ikinci bölgeden savunma arkasına atacağımız toplarla ilerlemek istedik. Bunu yaparken de oyuncularımızın hareketliliği çok önemliydi. Zaman zaman buna yönelik pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Dolayısıyla maçın son dakikalarda risk aldığımız için bir hızlı hücumdan ne yazık ki gol yedik. Kazanmak istediğimiz bir maçtı' dedi.

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