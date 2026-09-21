MANİSA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de takımının Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenip ilk galibiyetini aldığı maçın ardından dönüş yolunda rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İstanbulsporlu Elvin Mendy'nin durumunun iyi olduğu açıklandı. İstanbulspor yönetiminden, 19 yaşındaki Gambiyalı ön liberoyla ilgili yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür' denildi.

Oyuncunun kalp ve damar kaynaklı bir rahatsızlığının tespit edilmediği belirtilen açıklamada, 'Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz' ifadeleri yer aldı.