BULGARİSTAN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile başkent Sofya'da bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile başkent Sofya'da bir araya geldiğini bildirdi. Bakan Çiftçi, 'Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarımıza, Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Ivan Demerdzhiev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle başladık. Heyetlerimizin de katılımıyla devam eden görüşmelerde; yeni nesil organize suç örgütleri, terörle mücadele, kaçakçılık, düzensiz göç yönetimi ve sınır güvenliği başta olmak üzere ortak gündemimizdeki başlıkları ele aldık. Özellikle yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun azaltılması, vatandaşlarımızın geçişlerinin kolaylaştırılması ve kara yolu ticaretinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, temaslarının ardından, Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirtti. Çiftçi, 'Mevkidaşım Sayın Demerdzhiev ile gerçekleştirdiğimiz ortak basın açıklamasında ise yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çektik. Bu yapıların artık sınır aşan ve terör örgütlerine dönüşen bir tehdit hâline geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin bu mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladık. Kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden bağımsız görmüyoruz. Bulgaristan'la güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirerek ülkelerimizin ve bölgemizin huzuru için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz' açıklamasında bulundu.