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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan bir kaçak madende kaya düşmesi sonucu 14 madencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Myburgh, kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, sayısı henüz bilinmeyen bazı kaçak madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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GÜNEY AFRİKA, (DHA) - GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin North West eyaletinde bir madende meydana gelen göçükte 14 madenci hayatını kaybetti.

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