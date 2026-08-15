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Kaza, seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın motosiklete çarptığı, ardından motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer alıyor. Diğer yandan kaza sonrası yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

Kazada otomobil sürücüsü B.K., araçta yolcu konumunda bulunan N.H. ve motosiklet sürücüsü N.H. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza, saat 17.10 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Azerbaycan uyruklu N.H. (29) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

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