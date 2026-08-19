Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde Gülseren Bahçıvan, çöp dökmek için çıktığı sokakta 4 kurtla karşılaştı. Panik yaşayan Bahçıvan, 'Yıllardır burada yaşıyorum ama daha önce hiç kurtlarla karşılaşmamıştım' dedi.

Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyüne inen 4 kurt, yiyecek aramak için sokaklarda dolaşmaya başladı. Köylülerden Gülseren Bahçıvan çöp dökmek için dışarıya çıktığı sırada kurtlarla karşılaştı. Saldırı tehlikesi yaşayan Gülseren Bahçıvan büyük panik yaşadı. Kurtların köy sokaklarında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

'DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM'

Yıllardır köyde yaşadığını ancak daha önce kurtlarla hiç karşılaşmadığını söyleyen Gülseren Bahçıvan, 'Gece saat 01.30 sıralarında dışarı çıktım. İşim vardı. Kurtlarla karşılaştım. Yıllardır burada yaşıyorum ama öyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Eve gelip kamera kayıtlarından baktık. 4 tane kurt olduğunu gördük' dedi. (DHA)