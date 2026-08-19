ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, yükseköğretim kurumlarının sürece bilimsel katkısını güçlendirmek amacıyla başlatılan çağrıya, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından 2 bin 767 farklı katılımcıdan toplam 3 bin 373 başvuru yapıldığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Yükseköğretim Kurulu'nun, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde yükseköğretim kurumlarının sürece bilimsel katkısını güçlendirmek amacıyla başlattığı başvuru süreci yoğun ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından 2 bin 767 farklı katılımcı, COP31 sürecinde yer almak üzere proje, araştırma, iş birliği ve etkinlik önerileriyle başvuruda bulundu. Süreç kapsamında toplam, 3 bin 373 başvuru alındı. Başvurular, araştırma, teknoloji ve inovasyondan üniversite-sanayi iş birliğine, uluslararası akademik iş birliklerinden etkinlik ve çalıştaylara, COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir alana yayıldı.

ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON İLK SIRADA

Toplam 3 bin 373 başvurunun 1670'i araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Bu alanı 867 başvuruyla etkinlik, panel ve çalıştay, 490 başvuruyla COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180 başvuruyla uluslararası akademik iş birliği, 166 başvuruyla ise üniversite-sanayi ve inovasyon iş birliği izledi.

YÖK, başvuruların değerlendirilmesinin ardından ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

ÖZVAR: 208 ÜNİVERSİTENİN TAMAMINI SÜRECE DAHİL ETTİK

YÖK Başkanı Erol Özvar, COP31 sürecinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının bilimsel birikimini geniş ve bütüncül bir akademik katılıma dönüştürdüklerini belirterek, Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamını sürece dahil ettiklerini ifade etti. Özvar, başvuruların farklı ülkelerden ve farklı bilim alanlarından araştırmacıların, üniversitelerin ve akademik paydaşların iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşmasına imkan sağladığını ifade ederek, 'Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'i, ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerin de katkı sunduğu güçlü bir bilim ve iş birliği platformuna dönüştürmek istiyoruz' dedi. (DHA)