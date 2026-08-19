ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı' yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında 'azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı' izlenimi veren paylaşımlar dezenformasyon içermekte; toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef almaktadır. Bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmemekte; okullar eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedir. Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur' denildi. (DHA)