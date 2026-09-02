Tuğçe SEZER ODABAŞI-Mehmet ALA/ KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Üstel, 'Kayıp olan 20 insanımız vardı. Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, 50 yaş civarında. Arama kurtarma çalışmaları 7 gün 24 saat esasıyla devam edecek' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'20 İNSANIMIZIN BİR TANESİNİN NAAŞINA ULAŞILDI'

Üstel, 'Öncelikle bir kez daha başımız sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyorlar. Ve o doğrultuda bugün ikinci arama kurtarma Alemdar gemimiz geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iner. Çünkü daha önce de size bahsettiğimiz gibi bu derinlik 550 metre olduğu için arama kurtarma çalışmalarını biraz zorlaştırıyor ve zamana da ihtiyaç var. Bu doğrultuda gemimizi biraz önce ziyaret ettik. Ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ve o doğrultuda kayıp olan 20 insanımız vardı. Ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, 50 yaşlar civarında. Bu doğrultuda çalışmalar 7 gün 24 saat devam edecek' diye konuştu.

'ÇIKARILAN NAAŞTA HERHANGİ BİR BOZULMA YOKTUR'

Üstel, 'Bu doğrultuda gece de gündüz de olsa bulunan ikinci bir naaşımız var ise de o doğrultuda sizlere bilgi verilecek. Nalbantoğlu Hastanesine götürülen naaşımızın kimlik tespiti yapıldıktan sonra da burada bekleyen insanımıza da bu doğrultuda bir bilgilendirme yapacağız. Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesinde yapıyor' ifadelerini kullandı.

'EN UFAK İHMALİ OLAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Üstel, 'Soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim, burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verilecektir. Şu anda hepinizin de bildiği 9 kişi tutuklu vardır. Ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması devam edecek' diye konuştu.

'HERHANGİ BİR HÜKÜMET KRİZİ YOKTUR'

Üstel, 'Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizde genel ve yerel seçimler vardır. Şu anda herhangi bir hükümet krizi yoktur' dedi. (DHA)