Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 'Teknik incelemelerin ardından ön rapor en kısa sürede hazırlanacak' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki teknik heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı Gökhan Karagil ve beraberindeki ekip de hazır bulundu. Toplantıda Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'den gelen teknik heyetin, kazayla ilgili incelemelere resmen başladığı bildirildi. Heyetin, geminin tüm teknik ve yapısal durumuna ait belgeleri inceleyeceği belirtildi. Hazırlanacak teknik raporun ise KKTC makamlarına sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Ünal Üstel'in talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından olayın nedenlerinin teknik açıdan ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli incelemelerin gerçekleştirileceği ve elde edilecek bulgular doğrultusunda en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağı kaydedildi.

Üstel, devletin tüm kurumlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayarak, 'İlk günden itibaren açık ve net bir irade ortaya koyduk. Bu elim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken ne varsa yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Teknik incelemeler gerçekleştirilecek, tüm bulgular titizlikle değerlendirilecek ve ön rapor en kısa sürede hazırlanacaktır. Hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma ve teknik inceleme süreçlerinin sağlıklı ve eksiksiz şekilde yürütülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kaybettiğimiz insanlarımıza ve acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz büyüktür. Gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için süreci bizzat takip etmeye devam edeceğim' ifadelerini kullandı.