ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?' dedi.

ABD Başkanı Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı. Trump, 'Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu' ifadelerini kullandı.