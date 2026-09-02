Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemi kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa adli makamların rahat hareket edebilmesi için yarın Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaza Kırım Ekibi'nin inceleme amacıyla ülkeye geldiğini belirten Arıklı, soruşturmanın selameti açısından Limanlar Dairesi'nin bakanlıktan alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Arıklı açıklamasında, 'Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için yarın Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Bu talebimin de yapılacak olan ilk Olağanüstü Meclis Birleşiminde görüşülmesini talep edeceğim' ifadelerini kullandı.

Arıklı ayrıca, alınan kararın ardından yarın 'Hükümetten Çekilme' gündemiyle toplanması planlanan YDP Parti Meclisi toplantısını da ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.