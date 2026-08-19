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Yapılan araştırmalarda, şüphelinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü alınan bilgi sonrası çalışma başlattı. Uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında Fas yetkili makamlarınca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçu kapsamında, ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle aranan Z.E.(36) Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- FAS'ta uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Z.E. (36) isimli kadın Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kız kardeşi ve arkadaşına uyuşturucu kapsüllerini yutturarak yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

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