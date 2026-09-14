Hasan ÇETİN/ALACA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesi Akçiçek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kene tarafından ısırılan Zeliha Polat, rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Polat, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Polat, 3 gün yoğun bakımda tutuldu. Zeliha Polat, bu sabah yaşamını yitirdi. Polat, öğle vakti Akçiçek köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)